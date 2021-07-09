Легализация каннабиса, реформа оборонки и контрабанда. Чем планирует заняться Рада на внеочередных заседаниях
На следующей неделе Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания во вторник и четверг, на которых рассмотрят ряд важных законопроектов.
О повестке внеочередных заседаний рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в пятницу.
Во вторник, 13 июля, по предварительной информации, депутаты могут рассмотреть:
- легализацию медицинского каннабиса (№5596);
- криминализацию контрабанды (№5420);
- е-резидентство (№5270);
- реформу оборонки (№3822).
Кроме того, по данным Железняка, может быть вынесен вопрос Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
Четверг, как пишет депутат, в основном будет посвящен экологии:
- экологический контроль (№3091);
- закон про Смарагдову сеть (№4461);
- контроль и регулирование выбросов, в том числе промпредприятий (№4167, 5339, 4259);
- охрана лесов (№5650);
- имплементация директив ЕС по охране флоры и фауны (№2351);
- ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);
- регулирование объектов повышенной опасности по стандартам ЕС (№4407).
Также в этот день планируют включить и несколько экономических инициатив:
- апгрейд законов для работы Фонда госимущества (№4572);
- paperless госуслуги (№5495);
- изменения в бюджет для реставрационных работ (№5551-2).
Напомним, вчера народный депутат от "Слуг народа" Юлия Гришина сообщила, что следующая рабочая неделя начнется с заседания фракции "Слуга народа", а в течении недели пройдет два внеочередных заседания Верховной Рады Украины.
Также мы писали, что Рада может на следующей неделе рассмотреть предложения Зеленского к заветированному закону о ВККС.