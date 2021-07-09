Какие законопроекты рассмотрит Рада на внеочередных заседаниях. Фото: "Страна"

На следующей неделе Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания во вторник и четверг, на которых рассмотрят ряд важных законопроектов. 

О повестке внеочередных заседаний рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в пятницу. 

Во вторник, 13 июля, по предварительной информации, депутаты могут рассмотреть: 

  • легализацию медицинского каннабиса (№5596);
  • криминализацию контрабанды (№5420);
  • е-резидентство (№5270);
  • реформу оборонки (№3822).

Кроме того, по данным Железняка, может быть вынесен вопрос Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Четверг, как пишет депутат, в основном будет посвящен экологии:

  • экологический контроль (№3091);
  • закон про Смарагдову сеть (№4461);
  • контроль и регулирование выбросов, в том числе промпредприятий (№4167, 5339, 4259);
  • охрана лесов (№5650);
  • имплементация директив ЕС по охране флоры и фауны (№2351);
  • ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);
  • регулирование объектов повышенной опасности по стандартам ЕС (№4407).

Также в этот день планируют включить и несколько экономических инициатив:

  • апгрейд законов для работы Фонда госимущества (№4572);
  • paperless госуслуги (№5495);
  • изменения в бюджет для реставрационных работ (№5551-2).

Пост Железняка в Телеграме

Напомним, вчера народный депутат от "Слуг народа" Юлия Гришина сообщила, что следующая рабочая неделя начнется с заседания фракции "Слуга народа", а в течении недели пройдет два внеочередных заседания Верховной Рады Украины.

Также мы писали, что Рада может на следующей неделе рассмотреть предложения Зеленского к заветированному закону о ВККС.

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