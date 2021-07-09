На следующей неделе Верховная Рада планирует провести два внеочередных заседания во вторник и четверг, на которых рассмотрят ряд важных законопроектов.

О повестке внеочередных заседаний рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале в пятницу.

Во вторник, 13 июля, по предварительной информации, депутаты могут рассмотреть:

легализацию медицинского каннабиса (№5596);

криминализацию контрабанды (№5420);

е-резидентство (№5270);

реформу оборонки (№3822).

Кроме того, по данным Железняка, может быть вынесен вопрос Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Четверг, как пишет депутат, в основном будет посвящен экологии:

экологический контроль (№3091);

закон про Смарагдову сеть (№4461);

контроль и регулирование выбросов, в том числе промпредприятий (№4167, 5339, 4259);

охрана лесов (№5650);

имплементация директив ЕС по охране флоры и фауны (№2351);

ужесточение ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576);

регулирование объектов повышенной опасности по стандартам ЕС (№4407).

Также в этот день планируют включить и несколько экономических инициатив:

апгрейд законов для работы Фонда госимущества (№4572);

paperless госуслуги (№5495);

изменения в бюджет для реставрационных работ (№5551-2).

Напомним, вчера народный депутат от "Слуг народа" Юлия Гришина сообщила, что следующая рабочая неделя начнется с заседания фракции "Слуга народа", а в течении недели пройдет два внеочередных заседания Верховной Рады Украины.

Также мы писали, что Рада может на следующей неделе рассмотреть предложения Зеленского к заветированному закону о ВККС.