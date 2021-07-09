Бывшая директор конкурса "Мисс Украина" (2018-2020) Виктория Киосе прокомментировала заявление нынешних организаторов о том, что они не могут найти 25 конкурсанток с незапятнанной репутацией, поскольку американские партнеры установили жесткие условия отбора, которые запрещают участвовать девушкам с имплантами, силиконовыми губами, нарощенными волосами и татуировками.

Свою позицию Киосе написала в Instagram.

"Ладно, сдаюсь!

Пост в защиту достойных украинок и против того, чтобы их позорили на мировом уровне, как это делают новые организаторы конкурса "Мисс Украина".

Я уже неделю не даю комментарии СМИ, не отвечаю на звонки и полностью игнорирую просьбу отреагировать на новость о том, что в нашей стране нет достойных девушек и для финала 2021 не могут насобирать даже 25 человек с нормальной репутацией.

Несколько лет не имею никакого отношения к этому проекту, но могу отметить, что за 2 года под моим руководством и ранее @irina_kopanytsia (речь об Ирине Копанице, бывшем исполнительном директоре конкурса - Ред.) - на кастингах было такое количество красивых, умных и талантливых, что мы из 50-ти человек выбрать не могли 25, не понимали, кто ярче и лучше. О каких недоборах идет речь?

Как можно сделать такое заявление, очернив репутацию своих же? Дать повод России и другим соседям тыкать в нас пальцами?

Мне кажется, задача любой подобной организации - возвышать страну, представлять ее в лучшем свете и под правильным углом. Не наоборот.

По поводу натуральной красоты - предлагаю организаторам показать своим примером, что они имеют ввиду. Потому что озвучивать эти правила силиконовыми губами - как минимум, лицемерно (вероятно намек на нынешнего организатора конкурса Веронику Щипцову, ее фото приведено ниже - Ред.).

Совершенно не разделяю подобное поведение и поддерживаю украинок, которые уже не раз доказывали, доказывают и будут доказывать, кто они.

И никакие "американские партнеры" (а, может, они вовсе и не американские) - не будут диктовать нам, как жить. Пусть в своей стране наведут порядок.

Спасибо за внимание", - написала девушка.

Нынешний организатор конкурса "Мисс Украина" Вероника Щипцова (слева)

Сразу после поста в поддержку украинок Киосе сделала новую публикацию. На фотографии она в платьем с декольте, на лице - дневной макияж. В подписи к снимку, девушка сказала, что у нее "каждая часть лица и тела - от природы и любви родителей".

Напомним, Мисс Украина-2019 резко высказалась о патриотизме.

Также сообщалось, что Мисс Украина Вселенная-2019 стала веб-дизайнер Анастасия Суббота.