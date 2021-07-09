Больные раком украинцы тяжело переносят коронавирусную инфекцию, поэтому им необходимо вакцинироваться от Covid-19. Онкобольные могут выбрать любой препарат для прививки, зарегистрированный в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве добавили, что вместе с онкобольными прививку от коронавируса могут сделать их родные и люди, которые живут с ними или оказывают им помощь.

При этом в Минздраве уточнили, что терапия, которую проходят больные раком, может оказать влияние на эффективность прививки. Национальная группа экспертов по иммунопрофилактике разработала рекомендации по вакцинации онкобольных:

при трансплантации гемопоэтических стволовых клеток - через три месяца;

при интенсивной цитотокической химиотерапии - после обновления абсолютного количества нейтрофилов;

при хирургическом вмешательстве - за 48 часов до операции либо через 14 дней после.

В остальных случаях вакцинироваться можно в любое время. В НТГЭИ пришли к выводу, что больные раком могут выбрать любую вакцину от коронавируса, зарегистрированной в Украине.

Ранее мы писали о том, что Украина может наладить выпуск вакцин от Covid-19, и уже есть некоторые договоренности. Но вопрос производства может занять около года.

Кроме этого, в Минздраве рассказали о том, что план по вакцинации от коронавируса в Украине за апрель-июнь выполнен всего на 17,8%.