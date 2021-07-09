В Ивано-Франковской области трое подростков стали жертвами змей. Все они находятся в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Первый случай зафиксировали в Коломыйской детской больнице 8 июля. Туда доставили 16-летнего жителя села Котлов с диагнозом анафилактический шок вследствие укуса змеи. Пострадавший находится в реанимационном отделении областной детской больницы в тяжелом состоянии.

Еще один случай произошел 8 июля в селе Осмолода. Там змея укусила 12-летнюю жительницу Кривого Рога. Ее также госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Также змея укусила на детской площадке 16-летнего подростка в селе Кинчаки. Он в тяжелом состоянии находится в реанимации областной детской больницы.

Напомним, "Страна" писала о том, что во Львовской области мальчик попал в реанимацию после укуса змеи в палец.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве змея сбежала из террариума на четвертом этаже дома и спряталась в авто на улице.