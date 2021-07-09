Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы урегулирования на Донбассе и продвижения реформ. Лидер ФРГ примет украинского коллегу 12 июля в Федеральной канцелярии, где на 19:00 (20:00 по Киеву) запланирован совместный ужин. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

"Темами встречи станут двусторонние отношения, выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией", - сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт на брифинге в пятницу.

По его словам, центральное значение для Берлина имеет вопрос о том, останется ли Украина страной-транзитером газа после запуска "Северного потока - 2", поскольку договор России и Украины о транзите газа остается в силе и Германия ожидает, что ему будут следовать обе стороны.

Как сообщалось, 22 июня после телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину Ангела Меркель позвонила главе Украины Владимиру Зеленскому и пригласила его на встречу, чтобы обсудить Донбасс.

Напомним, недавно Ангела Меркель выступила за возобновление диалога с Россией и предложила пригласить Владимира Путина на встречу лидеров стран Евросоюза. Эту идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, однако решение принято не было и это вызвало у Меркель и Макрона сожаление.

В свою очередь в Украине инициативу Германии и Франции назвали странной и расценили ее, как проявление слабости и непоследовательности.