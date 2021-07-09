В Одесской области мужчина погиб в результате подрыва гранаты. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Сообщается, что мужчину 1985 года рождения вчера вечером обнаружили без признаков жизни во дворе дома, где он проживал с матерью, после того, как там прогремел взрыв. По предварительной информации, он сам подорвал гранату вскоре после того, как от него ушла женщина.

"Кроме него, незначительные повреждения получил подросток, который живет по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, 7 июля в одной из воинских частей в Одесской области сержант Вооруженных сил Украины повесился после разговора с женой. В разговоре женщина потребовала развода и заявила, что у нее завязались отношения с другим мужчиной. После этого мужчина повесился на дереве рядом с казармой.

В мае текущего года в Киеве произошел похожий случай с гранатой. В одном из домов в Шевченковском районе столицы произошел взрыв. В результате пострадал мужчина, его доставили в больницу.

В прошлом месяце в Харькове задержали 27-летнего мужчину, который принес боевую гранату на детскую площадку. Мужчина оказался военнослужащим.