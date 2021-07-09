Три украинки в Черногории получили штраф, устроив обнаженную фотосессию посреди автомобильной дороги.

Об этом пишет издание Vijesti в пятницу, 9 июля.

Как сообщается, суд в Будве оштрафовал трех гражданок Украины на 450 евро каждую за нарушение Закона об общественном порядке.

Сотрудники полиции задержали девушек в возрасте от 19 до 21 года в городе Котор накануне около 15:00. Во время этого украинки находились без одежды и делали фотографии в общественном месте.

Суд признал их виновными, так как "они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица".

По данным издания, девушки около 10 минут позировали на дороге, снимая фото и видео.

Напомним в начале апреля в Дубае задержали группу украинок, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе отеля. За это, по законам ОАЭ, они могли получить по полгода тюрьмы. По данным СМИ, было задержано 11 гражданок Украины. Всем было не больше 21 года. В основном это были модели.

Позже участвовавших в голой фотосессии девушек депортировали из Дубая домой.

Отметим, что подобный эпизод произошел и в мае, но уже в Турции. Тогда за голую фотосессию на яхте задержали еще шесть украинок.