Жертвами мошенников стали родители певца Валерия Меладзе как раз в то самое время, когда их сын собрал тысячи поклонников на Atlas Weekend в Киеве. Пожилые супруги отдали 300 тысяч рублей (около 109,5 тысяч гривен) неизвестным злоумышленникам, которые обманули их по вполне стандартной схеме.

В четверг, 8 июля, отцу исполнителя Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и пожаловалась, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит тюремное заключение. Неизвестная добавила, что находится в отделении полиции и передала трубку человеку, который назвал себя старшим следователем. Мужчина заявил, что для освобождения так называемой родственницы требуется один миллион рублей.

Поскольку у родителей Меладзе такой крупной суммы денег не было, удалось договориться на треть этой суммы. Деньги они передали неизвестному мужчине, который приехал к их дому.

Шота Меладзе позвонил родственникам только после того, как отдал деньги злоумышленникам. Тогда и выяснилось, что настоящая племянница не попадала ни в какие неприятности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 8 июля на Atlas Weekend в Киеве певец Валерий Меладзе собрал больше зрителей, чем другие артисты. О том, что российский певец, творческий путь которого начался в Украине, Валерий Меладзе приедет на киевский фестиваль, стало известно в конце мая. Это вызвало взрыв негодования среди радикально настроенной общественности.

А в начале июля грантовые организации призвали Atlas Weekend запретить Валерию Меладзе участвовать в фестивале. Среди этих организаций были ГО "Детектор медиа", ОО "Институт массовой информации", StopFake и другие.