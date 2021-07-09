Нардеп Александр Юрченко, которого обвиняют в совершении ДТП в центре Львова под наркотиками, сам винит водителя, которого он протаранил. Тем временем в сети появились сканы протоколов, в которых медики подтверждают наркотическое опьянение Юрченко.

25-летнего Всеволода Боровца, "Фольксваген" которого нардеп ударил своим "Мустангом" с госномером КА1988СТ (1988 - год рождения Юрченко) на площади Мицкевича в центре Львова, вызывают на допрос в полицию.

Появилась информация, что Юрченко пожаловался в полицию, мол, это Боровец создал аварийную ситуацию.

"Он несколько раз меня ударил"

Во львовской полиции, впрочем, не опровергли и не подтвердили, что Юрченко написал заявление на Боровца. Наш источник в полиции говорит, что Боровца вызывают в качестве свидетеля.

"Но Юрченко всячески открещивается от своей вины, пытается обвинить водителя "Фольксвагена", что тот спровоцировал аварийную ситуацию. И что наркотиков в глаза не видел", - говорит нам источник.

"Дело было так. Я стоял в пробке, когда "Мустанг", который выезжал задним ходом с парковки на площади Мицкевича, ударил мою машину. Затем он пытался убежать и снова стукнул мой автомобиль, но из-за пробки не смог далеко уехать. Когда я начал снимать его машину на телефон, Юрченко выбежал из машины и попытался выхватить у меня аппарат. Он несколько раз меня ударил, и вообще вел себя себя неадекватно, борзо. У него были расширены зрачки, движения хаотичные. Юрченко грозил мне большими проблемами", - рассказал "Стране" Боровец.

"Не знаю, что такое экстази"

Вокруг столпились прохожие, которые отвели Юрченко от Боровца. Затем обоих забрали патрульные на освидетельствование, на Юрченко составили админпротокол по части 1 статьи 130 КУоАП за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по которой ему грозит штраф от 17 до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на термин от года до десяти лет.

В сети появился админпротокол на Юрченко, по которому ему грозит штраф до 51 тыс. грн и лишение прав. Фото: Facebook Гео Лероса

Нардеп Гео Лерос на своей странице в Facebook опубликовал протокол о ДТП с участием Юрченко. В нем говорится, что по выводам осмотра Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения. В крови нардепа обнаружили следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), по-простому - экстази.

Экстази - это полусинтетический наркотик, который способствует выбросу серотонина – гормона, отвечающего за память, сон, эмоции, голод. Последствия употребления клубных наркотиков, особенно в сочетании с алкоголем, проявляются в виде разрушения клеток серотонина, и, как следствие, ухудшении памяти, деградации и депрессии.

Обычно экстази употребляют в виде разноцветных таблеток, но возможно употребление также в виде инъекций. Для получения более мощного эффекта экстази комбинируют с кокаином, ЛСД, кофеином. В сочетании с алкоголем действие экстази усиливается - человек оказывается готов к совершению безрассудных опасных действий.

Экстази, говорят медики, способен исказить восприятие окружающей действительности, причинить беспокойство. А главный эффект МДМА проявляется в способности вызывать ощущение счастья, удовлетворенности и тепла.

Сам нардеп отрицает, что употреблял наркотики. В опубликованном Леросом протоколе от руки написано: "Средство, которое мне приписывают, не употреблял никогда в жизни и не знаю, что это такое".

Нардеп Лерос опубликовал вывод медиков о наркотическом опьянении Юрченко. Фото: Facebook Гео Лероса

В прошлом году Юрченко обвинили в получении взятки за изменения в законодательство о бытовых отходах, но отпустили под залог, а затем исключили из фракции "Слуга народа".

За первую неделю июля задержали уже трех нардепов

С начала июля это уже третий инцидент с нардепами, которых подозревают в пьяном вождении. До ДТП с "Мустангом" Юрченко уже задержали двух нардепов из "Слуги народа" - Игоря Васильковского и Евгения Брагара.

На Васильковского, как и на Юрченко, оформили административный протокол по статье 130 КУоАП - это произошло 6 июля в Одессе.

Блогер Дмитрий Кравчук, который рассказал о задержании Васильковского, опубликовал на своей странице в Facebook фото протокола админнарушениия. В то же время сам нардеп в комментарии "Стране" заявил, что его задержали просто так и он якобы не был в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, к нему подъехали семь экипажей полиции, и никто не имел алкотестера.

Васильковский опроверг все обвинения против себя и сообщил, что лично сдал тесты на алкоголь и наркотики. Он также опубликовал фото вывода его медосмотра, в котором определяли, употреблял ли он алкоголь. В документе пишется, что признаков опьянения не выявлено. Результаты медосмотра на наркотики он получит 15 июля.

Он также сообщил, что нардеп якобы отказался сдавать анализы и проходить тест. Полицейские заподозрили Васильковского в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, потому что у него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет.

Также блогер отметил, что Васильковский был за рулем Toyota Land Cruiser. В декларации нардепа такого автомобиля нет, но раньше его якобы уже видели за рулем именно этой машины.

Ранее, 3 июля, в Киеве, патрульные из-за отсутствия освещения номерного знака остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар. Копы заметили у водителя признаки наркотического или алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест.

Позднее нардеп показал результаты параллельного теста и заявил, что подает в суд, чтобы оспаривать действия правоохранителей.

Брагара отстранили от управления автомобилем на один день. При этом, по словам патрульных, политик и его помощник им угрожали. Позже нардеп сам написал заявление на патрульных.

Кстати, стало известно, что Брагар передвигался по городу не на своем автомобиле – Toyota Camry зарегистрирована на некоего Лысенко Михаила Борисовича 1991 года рождения.