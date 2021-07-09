Почти половина (44,8%) украинцев не знают, где находится Бабий Яр. Только 55% на вопрос о его местонахождении ответили правильно, что Бабий Яр расположен в Киеве.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Социологи спросили украинцев о том, где находится Бабий Яр. В ответ 55% респондентов сказали, что в Киеве, 8,4% - в каком-то другом городе, 26,4% - признались, что не знают, а 0,3% отказались отвечать.

Кроме того, социологи выяснили, что означает Бабий Яр для украинцев: для 27,3% - это место памяти украинских евреев - жертв Холокоста, устроенного нацистским режимом; для 37,5% - место памяти жертв нацистского режима, людей всех национальностей (евреев, украинский, россиян, цыган); для 14,3% - место памяти жертв тоталитарных режимов, и нацистского, и советского; для 10,9% - место памяти жертв нацистского режима - советских граждан разных национальностей.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, абсолютное большинство респондентов (76%) считают, что память погибших в Бабьем Яру должна почитаться на государственном уровне, 10,5% считают, что на местном уровне, а 3,6% считают, что это вопрос памяти узкой группы людей.

На вопрос, кто должен финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру 21,6% ответили, что исключительно украинское правительство из госбюджета, 13,5% - государство и частные меценаты – граждане Украины, 39,2% - государство и частные меценаты – граждане разных стран, 4,1% - частные меценаты – граждане Украины, 5,8% - частные меценаты – граждане разных стран, 11,4% - все равно, кто будет финансировать, а 4,3% затруднились ответить на вопрос.

Опрос был проведен в мае-июне текущего года методом телефонных интервью с использованием компьютера. Социологи провели более 2003 интервью в ходе исследования.

Напомним, в прошлом году в Киеве на недострое у Бабьего Яра появилась огромная свастика.

Также сообщалось, что в Бабьем Яре открыли символическую синагогу.