Власти Литвы запретили свободное перемещение нелегальных мигрантов по территории страны, а также ограничили другие их права в связи с резким притоком нелегалов и введении режима ЧС.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина республики в пятницу, передает "Спутник Литва".

Правительство постановило, что незаконное пересечение границы и нахождение во временных центрах размещения не дает нелегальным мигрантам права считаться прибывшими на территорию республики до тех пор, пока власти не примут соответствующее решение.

Те мигранты, которые запросили убежища при незаконном пересечении границы, не смогут свободно перемещаться по стране, пока их официально не впустят на ее территорию.

Как постановило правительство, при чрезвычайных событиях, таких как война, режим чрезвычайного положения, а также при чрезвычайной ситуации из-за резкого притока мигрантов власти могут ограничить некоторые права запросивших убежище, если их невозможно гарантировать по объективным причинам, кроме права на материальные условия приема и оказание необходимой медицинской помощи.

Кроме того, власти предложили сократить срок принятия решений по предоставлению убежища со стороны Департамента миграции до десяти дней.

Решение литовского Кабмина на следующей неделе должен одобрить Сейм во время внеочередного заседания.

По словам главы министерства внутренних дел Агне Билотайте, против Литвы ведут "гибридную войну", а в качестве инструментов "используется нелегальная иммиграция". Если в мае было поймано всего 70 нелегалов, то в июне их число выросло примерно до 500. При этом с начала июля были задержаны уже более 800 человек.

Также сообщается, что сначала года в Литве задержали 1546 нелегальных мигрантов, что почти в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Основную часть задерживают в районе Друскининкая. Большинство нелегалов представляются гражданами Ирака.

Вильнюс винит в происходящем Минск. В свою очередь, белорусские власти уже заявляли, что справляются с охраной границы в должной мере. Как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, он не даст превратить страну в "отстойник" для нелегалов. По его оценке, Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".

Напомним, в начале месяца в Литве объявили экстремальную ситуацию после наплыва мигрантов из Беларуси.

Позже сообщалось, что Литва из-за увеличения количества нелегальных мигрантов из Беларуси построит на границе заграждение и отправит к ней дополнительные войска.