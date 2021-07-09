Сегодня, 9 июля, официально назначат нового пресс-секретаря президента Украины Владимира Зелёнского.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в комментарии "Стране".

"Указы по назначению будут подписаны и опубликованы сегодня. Никифоров прошёл уже спецпроверку и прочие формальные юридические процедуры и приступает к работе", — сообщил Подоляк.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение 30 апреля 2021 года. Ее работу в целом негативно оценивал глава Офиса президента Андрей Ермак, который продвигал линию, что пресс-секретаря нужно менять. Правда, при этом к Мендель хорошо относился лично президент Зеленский, что и удерживало ее в прошлые разы от увольнения.

До июня Юлия Мендель продолжала исполнять обязанности пресс-секретаря президента, а замена ей не была найдена. Выбор кандидатур на позицию пресс-секретаря начался еще в мае. В июне в Офисе президента завершили отбор претендентов. По итогам личных собеседований у руководства оставалось две кандидатуры. Оба кандидата - мужчины: Александр Бондаренко и Сергей Никифоров. Однако именно журналист Никифоров стал победителем.

Мендель же после отпуска займет должность внештатного советника руководителя Офиса президента Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ. Сроки возвращения Мендель из отпуска пока неизвестны.

Помимо этого, вскоре после увольнения с должности пресс-секретаря президента Мендель написала книгу мемуаров "Каждый из нас - Президент" о своей двухгодичной работе в Офисе президента. В авторской книге Мендель расскажет о ранее неизвестных фактах, инсайдах и событиях, которые сопровождали ее во время работы пресс-секретарем главы государства. В продаже мемуары появятся уже 11 июля, стоимость книги 190 гривен.

"Страна" также разбирала отрывок книги Мендель. В нем автор размышляет об уроках истории для народа, идентичности и языках. Советского солдата, победившего нацизм, Мендель видит как неуравновешенного насильника с алкогольной зависимостью. Русскоязычные украинцы, в ее понимании, непременно скучают по СССР и "топят" за Россию.