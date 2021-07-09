Верховная Рада может рассмотреть предложения Владимира Зеленского к заветированному им закону о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей на следующей пленарной неделе, 13-16 июля.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил представитель президента Украины в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

"Думаю, что на следующей пленарной неделе у нас есть все основания рассмотреть и учесть предложения президента, и ожидать, что закон будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, вступит в силу и мы разблокируем процесс работы ВККС", – сказал Вениславский.

Также он сообщил, что Зеленский наложил на закон вето, потому что в документе было допущено несколько неточностей, а с другой стороны – "из-за усилий политических оппонентов, которые системно выступают против судебной реформы, возникла коллизия межу двумя нормами касательно участия международных экспертов и порядка принятия ими решения в конкурсной комиссии".

"Если прочесть внимательно вето президента, то предложения как раз и направлены на усовершенствование и улучшение текста закона", – сообщил Вениславский.

Напомним, Рада приняла во втором чтении законопроект 3711-д о судебной реформе 29 июня. Народные депутаты поддержали поправку №453, которая соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Согласно ей, решающий голос при формировании ВККС передавалась иностранцам или ставленникам западных структур.

Согласно 409-й поправке, для принятия решения о назначении члена Высшей квалификационной комиссии судей необходимо два голоса украинских экспертов и два голоса международных.

Также мы писали, что 8 июля Зеленский ветировал собственный законопроект №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей и вернул его в Верховную Раду с предложениями.

Принятие закона о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.