Украина собирается до конца года купить у Великобритании подержанный ледокол James Clark Ross для экспедиций к Антарктиде. Британская сторона готова продать судно за пять миллионов долларов (около 136, 5 миллионов гривен). Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на заявление директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого.

Согласно информационно-консалтинговому агентству решение о покупке ледокола принято Кабмином и теперь должно быть утверждено Верховной Радой.

Судно James Clark Ross было спущено на воду в 1990 году, Украина в случае его приобретения может рассчитывать на 20-25 лет эксплуатации. Правда, эксперты уверяют, что "цена в пять миллионов долларов - лишь вершина айсберга, особенно в расходной части".

Как выяснилось, на покупку судна Кабмин Украины выделил средства с запасом - 244,5 миллионов гривен (около 9 млн долларов).

Согласно документу, Кабмин решил перераспределить средства, предусмотренные в государственном бюджете на 2021 год Министерству образования и науки увеличив сумму на программу "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции "Академик Вернадский". Таким образом, ровно на эту же сумму уменьшены средства, выделяемые на программу выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического и образовательного сотрудничества, участие в рамочной программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям.

Теперь Минобразования должно согласовать перераспределение средств с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а Министерство финансов после согласования должно внести необходимые изменения в роспись госбюджета.

В Министерстве науки и образования покупку британского ледокола считают большой удачей, поскольку подобные суда появляются на рынке раз на 15-20 лет – это "плавучий институт" с восемью лабораториями и возможностью разместить на борту до 50 ученых. Как сообщают в МОН, ледокол собираются купить уже в этом году. Его будут использовать в научно-исследовательских целях - для антарктических экспедиций и исследований мирового океана.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, развитие полярных и океанографических исследований является одним из приоритетов человечества в 21 веке, а Украина входит в число 30 стран мира, у которых в распоряжении есть круглогодичные станции в Антарктиде.

"И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и участвовать в решении глобальных проблем", - заявил Шкарлет.

По его словам, океанографический ледокол позволит украинским ученым после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана и создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами, а в перспективе - работать не только в Антарктиде, но и в Арктике, и при необходимости, в других регионах океана.

Наличие собственного судна также поможет решить логистические проблемы на станции "Академик Вернадский", куда можно добраться только морским путем в короткий период антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом. Сейчас для доставки годовых и сезонных экспедиций и грузов Украина вынуждена ежегодно фрахтовать иностранные суда.

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