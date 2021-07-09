Верховная Рада направила депутатам для ознакомления новые законопроекты с правилами использования электротранспорта. Фото: mind.ua

9 июля Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушения. Автором законопроектов №5731 и №5732 является внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Документы опубликованы на официальном сайте парламента. 

Нардеп предлагает дополнить закон "О дорожнем движении" и признать его участниками людей на самобалансирующих транспортных электросредствах, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвей, сегвилы. Если законопроекты примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать ПДД, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге. 

Проект №5731 содержит новую статью 19-2, согласно которой право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им разрешат передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части. 

В законопроекте прописаны обязанности водителей электротранспорта: 

  • ездить в застегнутом мотошлеме;
  • не перевозить пассажиров;
  • использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;
  • не отвлекаться во время движения;
  • не перевозить грузы, мешающие управлению. 

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и внешними световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты. 

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта по части административной ответственности. Для них действуют такие штрафы: 

  • Нарушение ПДД — 340 гривен;
  • Нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 гривен;
  • Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов. 

Напомним, еще в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пункты проката самокатов, который установила компания Bolt, действуют в столице незаконно. Тогда городской голова хотел убрать прокат из Киева, так как такой вид транспорта не не урегулирован действующим законодательством Украины. Однако, аренда электротранспорта продолжает пользоваться популярностью и в текущем году. 

Позже, 24 июня, Киевская городская государственная администрация и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh подписали меморандум о сотрудничестве. В числе прочего ввели ограничение скорости передвижения электросамокатов до 20 км/ч и обязательную страховку пользователей.

Ранее "Страна" провела эксперимент: корреспонденты арендовали электросамокат, чтобы доехать от редакции до Верховной Рады, и при этом постараться по дороге не попасть в ДТП.

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