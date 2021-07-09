9 июля Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушения. Автором законопроектов №5731 и №5732 является внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

Документы опубликованы на официальном сайте парламента.

Нардеп предлагает дополнить закон "О дорожнем движении" и признать его участниками людей на самобалансирующих транспортных электросредствах, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвей, сегвилы. Если законопроекты примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать ПДД, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.

Проект №5731 содержит новую статью 19-2, согласно которой право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им разрешат передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.

В законопроекте прописаны обязанности водителей электротранспорта:

ездить в застегнутом мотошлеме;

не перевозить пассажиров;

использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;

не отвлекаться во время движения;

не перевозить грузы, мешающие управлению.

В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и внешними световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.

Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта по части административной ответственности. Для них действуют такие штрафы:

Нарушение ПДД — 340 гривен;

Нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 гривен;

Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.

Напомним, еще в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пункты проката самокатов, который установила компания Bolt, действуют в столице незаконно. Тогда городской голова хотел убрать прокат из Киева, так как такой вид транспорта не не урегулирован действующим законодательством Украины. Однако, аренда электротранспорта продолжает пользоваться популярностью и в текущем году.

Позже, 24 июня, Киевская городская государственная администрация и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh подписали меморандум о сотрудничестве. В числе прочего ввели ограничение скорости передвижения электросамокатов до 20 км/ч и обязательную страховку пользователей.

Ранее "Страна" провела эксперимент: корреспонденты арендовали электросамокат, чтобы доехать от редакции до Верховной Рады, и при этом постараться по дороге не попасть в ДТП.