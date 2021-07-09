Запрет на пассажиров и езда только в шлеме. В Раде появились проекты о правилах использования электросамокатов
9 июля Верховная Рада направила депутатам для ознакомления два новых законопроекта с правилами использования электротранспорта и штрафы за их нарушения. Автором законопроектов №5731 и №5732 является внефракционный народный депутат Андрей Деркач.
Документы опубликованы на официальном сайте парламента.
Нардеп предлагает дополнить закон "О дорожнем движении" и признать его участниками людей на самобалансирующих транспортных электросредствах, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвей, сегвилы. Если законопроекты примут, водители такого транспорта будут обязаны соблюдать ПДД, а полицейские смогут выписывать штрафы за нарушения на дороге.
Проект №5731 содержит новую статью 19-2, согласно которой право управлять электротранспортом получат лица, достигшие 16-летнего возраста. Им разрешат передвигаться по велосипедным дорожкам, по обочине или по краю проезжей части.
В законопроекте прописаны обязанности водителей электротранспорта:
- ездить в застегнутом мотошлеме;
- не перевозить пассажиров;
- использовать исправные и правильно оборудованные транспортные средства;
- не отвлекаться во время движения;
- не перевозить грузы, мешающие управлению.
В целях безопасности, владельцы обязаны оборудовать самокаты или другой электротранспорт светоотражающими устройствами и внешними световыми приборами, которые необходимо включать с наступлением темноты.
Законопроект №5732 вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые приравнивают водителей упомянутых транспортных средств к велосипедистам и водителям гужевого транспорта по части административной ответственности. Для них действуют такие штрафы:
- Нарушение ПДД — 340 гривен;
- Нарушения ПДД в состоянии опьянения — 680 гривен;
- Создание аварийной ситуации — 850 грн или общественные работы сроком от 20 до 40 часов.
Напомним, еще в прошлом году мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пункты проката самокатов, который установила компания Bolt, действуют в столице незаконно. Тогда городской голова хотел убрать прокат из Киева, так как такой вид транспорта не не урегулирован действующим законодательством Украины. Однако, аренда электротранспорта продолжает пользоваться популярностью и в текущем году.
Позже, 24 июня, Киевская городская государственная администрация и операторы услуг проката электросамокатов в столице Вolt, Kiwi, Scroll, BikeNow, Zelectra, Jet и Vzhooh подписали меморандум о сотрудничестве. В числе прочего ввели ограничение скорости передвижения электросамокатов до 20 км/ч и обязательную страховку пользователей.
Ранее "Страна" провела эксперимент: корреспонденты арендовали электросамокат, чтобы доехать от редакции до Верховной Рады, и при этом постараться по дороге не попасть в ДТП.