В пятницу, 9 июля, администрация президента США Джо Байдена намерена добавить в санкционный список более десяти китайских компаний. Это связано с предполагаемыми нарушениями прав человека и высокотехнологичным наблюдением в провинции Синьцзянь и причастностью к нарушению прав уйгуров.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

На сегодняшний день в "черном экономическом списке" США уже находится пять китайских компаний, в частности производитель материалов для солнечных панелей Hoshine Silicon Industry Co.

В свою очередь, Пекин отвергает обвинения в геноциде и принудительном труде в Синьцзяне и заявляет, что его политика необходима для искоренения сепаратистов и религиозных экстремистов, которые замышляли нападения и разжигали напряженность между преимущественно мусульманскими этническими уйгурами и ханьцами, крупнейшей этнической группой Китая.

"Китайская сторона примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний и отвергнет попытки США вмешаться во внутренние дела Китая", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Как сообщает источник издания, Госдеп США намерен добавить 14 китайских компаний в санкционный список, в связи с сообщениями о нарушениях в Синьцзяне. Однако официальных комментариев на этот счет от Вашингтона пока не было.

В Департаменте торговли США заявили, что в 2019 году организации были причастны к "высокотехнологичному слежению за уйгурами, казахами и другими членами мусульманских меньшинств".

По оценкам экспертов и правозащитных организаций ООН, более миллиона человек, большинство из которых - уйгуры и представители других мусульманских меньшинств, были задержаны в последние годы в обширной системе лагерей в Синьцзяне.

Напомним, уйгуры являются мусульманским меньшинством в Китае. Большинство из них проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. По мнению многих правозащитников, они преследуются правительством Китая.

Напомним, ВВС неоднократно освещали нарушения прав уйгуров и размещения их в специальные лагеря "перевоспитания".

Также сообщалось, что в 2019 году премию имени Сахарова дали уйгурскому ученому Ильхаму Тохти. Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. В 2014 году в Китае его задержали и осудили на пожизненное лишение свободы за сепаратизм.