До конца августа в Париже введут ограничение скорости 30 км/ч на почти всех улицах. Таким образом местные власти хотят снизить уровень шума, количество аварий, а также "адаптировать" город к борьбе с изменениями климата.

Об этом сообщает The Local.

На сегодня ограничение 30 км/ч действует приблизительно на 60% улиц Парижа. Кроме того, за последние годы многие улицы сделали однополосными или полностью пешеходными.

После августа только главная кольцевая дорога вокруг Парижа и основные бульвары и артерии, включая Елисейские поля, сохранят более высокие ограничения скорости. Мэр Парижа Анн Идальго ранее анонсировала снижение ограничения скорости на кольцевой дороге до 50 км/ч, но на данный момент оно останется на уровне 70 км/час.

Кроме того, в следующем году большинству транспортных средств будет полностью запрещено въезжать в центральный район Парижа - первые четыре округа столицы, включая два острова на реке Сена и узкие улочки Маре.

Напомним, на дорогах в жилых районах Киева также хотят ограничить скорость до 30 км/ч.

Кроме того, мы сообщали, что ранее в Брюсселе также хотели ограничить скорость авто в городе до 30 км/ч.