Движение "Талибан" взяло контроль над ключевым районом на западе Афганистана. Там находится главный пограничный КПП с Ираном.

Об этом сообщает ВВС.

Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности сообщает, что пограничный переход Ислам-Кала с Ираном, расположенный в провинции Герат, перешел в руки "Талибана". Сотрудники службы безопасности и таможни бежали через границу.

Официальное информагентство Ирана Al Alalam TV информирует, что афганские солдаты перешли на иранскую территорию через пограничный переход, чтобы спастись от талибов.

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq