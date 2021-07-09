Движение "Талибан" взяло контроль над ключевым районом на западе Афганистана. Там находится главный пограничный КПП с Ираном.

Об этом сообщает ВВС.

Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности сообщает, что пограничный переход Ислам-Кала с Ираном, расположенный в провинции Герат, перешел в руки "Талибана". Сотрудники службы безопасности и таможни бежали через границу.

Официальное информагентство Ирана Al Alalam TV информирует, что афганские солдаты перешли на иранскую территорию через пограничный переход, чтобы спастись от талибов.

Iranian media have widely shared this video, reportedly showing Taliban fighters taking down the flag of Afghanistan at the Islam Qala border crossing. pic.twitter.com/2s1SBeOoTq — Kian Sharifi (@KianSharifi) July 9, 2021

На видеозаписи зафиксировано, как силы "Талибана" снимают афганский флаг с крыши пограничной таможни.

КПП Ислам-Кала - один из крупнейших торговых ворот Ирана, приносящий правительству около 20 миллионов долларов в месяц.

ВВС добавляет, что ранее на этой неделе американцы незаметно покинули аэродром Баграм - обширную базу, которая была центром американских операций в Афганистане, на ней некогда базировались десятки тысяч военнослужащих.

"Считается, что теперь талибы контролируют более трети из 400 районов страны, включая дугу территории от иранской границы до границы с Китаем на другой стороне страны", - пишет издание.

Афганское правительство признало потерю пограничного перехода Ислам-Кала в провинции Герат.

"Все афганские силы безопасности, включая пограничные подразделения, находятся в этом районе, и предпринимают усилия по его возвращению", - заявил агентству AFP официальный представитель Министерства внутренних дел Афганистана Тарек Ариан.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что переход находится "под нашим полным контролем".

Некоторые аналитики американской разведки опасаются, что "Талибан" может захватить контроль над Афганистаном в течение шести месяцев.

Сегодня боевики исламистского движения "Талибан" вошли во второй крупнейший город страны - Кандагар. Бои начались в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. В результате были убиты и получили ранения несколько мирных жителей, точное число жертв не называется.

Ранее мы писали о том, что в Афганистане боевики "Талибана" напали на один из крупнейших городов страны Газни. Также они захватили три района одноименной провинции и около 30 сотрудников правительственных сил безопасности. Как спрогнозировал депутат афганского парламента от провинции Газни Худад Ирфани, такими темпами талибы очень скоро займут всю территорию провинции.

Кроме этого, вчера делегация политического офиса запрещенного в России движения "Талибан" прилетела в Москву на переговоры. Политический офис Движения талибов в ходе консультаций со спецпредставителем президента России по Афганистану пообещал, что "Талибан" не будет нападать на соседние с Афганистаном государства.