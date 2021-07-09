Россия не будет ничего предпринимать по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве в пятницу, 9 июля, передает РИА Новости.

"В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном - пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее", - сказал он.

По словам Лаврова, происходящее в Афганистане беспокоит Россию только с точки зрения возможного "перелива неприятностей" на территорию ее союзников.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился. На днях стало известно, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.

Также накануне делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. В России это движение признано террористическим и запрещено. Находясь в Москве, представители "Талибана" заявили о защите женщин и борьбе с наркотиками и контрабандой, а также пообещал не нападать на соседние с Афганистаном страны.