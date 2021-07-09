В течение трех дней после любой вакцинации, в том числе и прививки от коронавируса, не рекомендуется заниматься тяжелыми физическими нагрузками, не рекомендованы и занятия сексом.

Об этом в пресс-службе Минздрава Саратовской области РФ сообщили "РИА Новости" в пятницу, 9 июля.

Днем ранее, в четверг, заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер во время брифинга назвал секс очень энергозатратным занятием и уточнил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации".

Напомним, вакцинированных от коронавируса и тех, кто только собирается на прививку, беспокоил вопрос - можно ли употреблять алкоголь до или после укола? "Страна" опросила врачей и экспертов и выяснила, что рекомендуется воздержаться от алкоголя до и после вакцинации, но это не жесткий запрет - скорее просто рекомендация, как легче перенести прививку.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины разрешило смешивать разные препараты при вакцинировании от коронавируса. Речь об мРНК препаратах, к которым относятся Pfizer и Moderna.