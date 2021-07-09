Создание в Украине реестра, куда будут вносить неугодные сайты, - политически решенный вопрос, осталось только решить технический момент.

Об этом "Стране" сообщил член Интернет-ассоциации Максим Тульев, который вошел в рабочую группу по созданию реестра.

"Была поставлена задача и создана постоянная рабочая группа, которая будет заниматься созданием такого реестра. Политически это уже решенный вопрос, сейчас это исключительно технический вопрос. Просто создать реестр, где будут централизовано вести список запрещенных сайтов, и которые провайдеры будут обязаны периодически применять у себя. Точно так же как и в России. В мире есть много разных систем цензуры. Одна из них - такие списки. Вот этот список централизовано строится", - сообщил Тульев.

По его словам, при большом желании такой реестр можно создать за месяц, а на следующей неделе начнется активная работа группы.

"Как реестр будет применяться и как будут туда добавляться и убираться сайты - это другой вопрос, так как группа, которая создана - сугубо техническая. Когда реестр формировался в России, то вначале все хотели запретить порнографию, наркотики и детские самоубийства. А у нас тема российской агрессии - давайте блокировать российские сайты. Берется тема, которая откликается в обществе. Все говорят: "Да, конечно, этих нехороших людей нужно блокировать". А на второй день после создания реестра, все эти темы забываются, и реестр начинает использоваться по своему прямому назначению: политическая цензура, цензура СМИ, бизнес разборки и так далее", - сказал Тульев.

Напомним, с 2017 года списки сайтов, которые нужно заблокировать в Украине, составляло Мининформполитики. В начале января 2021 года ведомство прекратило подготавливать такие списки.

Также мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании в Украине реестра запрещенных сайтов 8 июля. Туда могут занести около 400 ресурсов.