В Афганистане, из которого выводят американский военный контингент, боевики исламистского движения "Талибан" вошли во второй крупнейший город страны - Кандагар. По данным источников, в одном из районов города завязались бои. Об этом сообщает РИА "Новости".

Бои начались в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. В результате были убиты и получили ранения несколько мирных жителей, точное число жертв не называется.

Как заявляет Национальное управление безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате чего были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

Губернатор Кандагара заявил, что ситуация в городе находится под контролем и боевики отступают.

Ранее представители движения заявили, что взяли под контроль 174 афганских уезда из 400.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился. На днях стало известно, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.

Также накануне делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. В России это движение признано террористическим и запрещено. Находясь в Москве, представители "Талибана" заявили о защите женщин и борьбе с наркотиками и контрабандой, а также пообещал не нападать на соседние с Афганистаном страны.