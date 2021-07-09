Политический офис Движения талибов в ходе консультаций со спецпредставителем президента России по Афганистану пообещал, что движение Талибан не будет нападать на соседние с Афганистаном государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России

Сообщается, что в ходе переговоров российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны.

"От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана", - говорится в сообщении.

Представители Движения талибов подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин, но "в рамках исламских норм и афганских традиций".

Как сообщалось, в пятницу, 9 июля, в Москве в гостинице Radisson прошла пресс-конференция талибов. В ходе конференции была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны.

Движение "Талибан" запрещено в России. О том, что его делегация, которая состоит из четырех человек, прибыла в Москву, стало известно 8 июля. По данным официального представителя политофиса Мохаммада Сохаила Шахина, делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар, а главная цель ее визита в Москву - обсуждение ситуации на севере Афганистана.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился.

Кроме того, мы писали, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.