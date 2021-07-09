Новинский не договорился с Мураевым о покупке канала "Наш". Фото: Facebook/ Пресс-центр народного депутата Украины Вадима Новинского

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский заяви о прекращении переговоров с экс-нардепом от "Оппозиционного блока" Евгением Мураевым о покупке телеканала "Наш".

Об этом пресс-служба Новинского сообщила в Facebook.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - сказал Вадим Новинский. 

Также отдельно упомянул, что не намерен становится собственником каких-либо медиа.

"Последнее и не удивительно - в свете возможного принятия закона об олигархах, владение СМИ для любого бизнесмена со стоимостью активов более 80 млн долларов - это прямой путь к статусу олигарха", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны". 

Новинский прекратил переговоры о покупке канала "НАШ"

Напомним, что на прошлой неделе Евгений Мураев заявил, что передает телеканал "Наш" во владение и управление трудовому коллективу. По его словам, он прекращает заниматься медиаменеджментом.

Также "Страна" писала о том, что в июне генеральным продюсером телеканала "Наш" стал Владимир Грановский. Он заявил о намерении вывести его в лидеры телевизионного рынка Украины.

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