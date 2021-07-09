В пятницу, 9 июля, на заседании суда, перед избранием меры пресечения для киевлянина Ивана Мартынюка, который открыл стрельбу и ранил правоохранителя, "голосеевский стрелок" рассказал, почему решился на такие радикальные действия.

Соответствующее видео из зала суда обнародовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Мужчина объяснил, что открыть огонь он решил из-за того, что пришедшие к его квартире правоохранители не предоставили решение суда и не дали возможности дождаться своих адвокатов.

Когда киевлянин услышал, что дверные петли на входе в его квартиру спиливают болгаркой, он решился на выстрел. При этом вместе с ним в квартире находилась его гражданская жена.

По словам "голосеевского стрелка" сам он двери в квартиру открыть не мог, потому что замок был сломан, а почему полиция взламывала дверь ему не понятно.

Напомним, 7 июля на Голосеевском проспекте, 58 мужчина выстрелил в правоохранителей, которые прибыли по адресу на вызов о конфликте. Ка крассказал родственник мужчины, конфликт произошел из-за того, что у него хотели отобрать квартиру.

В тот же день правоохранителям удалось задержать голосеевского стрелка. 8 июля ему сообщили о подозрении в покушении на убийство полицейского в связи с выполнением им служебных обязанностей и покушении на убийство двух лиц.

Об инциденте подробно писала "Страна".