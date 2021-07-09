Девять школьников пострадали в Австрии в результате падения вагона электрички в реку. Всего в вагоне находились 54 ребенка. Инцидент произошел в федеральной земле Зальцбург в пятницу, 9 июля, около 7:05, передает Salzburger Nachrichte.

Согласно трансляции железнодорожного оператора Steiermarkbahn, сход с рельсов произошел из-за того, что ведущий локомотив столкнулся с деревом, упавшим на рельсы ночью из-за грозы. В результате локомотив сошел с рельсов и накренился, а один из вагонов упал в реку Мур. Водитель немедленно принял экстренные меры и помог пострадавшим пассажирам покинуть электричку.

Фото: sn.at

По данным службы экстренной помощи на месте происшествия, трое детей получили серьезные травмы, а шестеро - легкие ранения. Создана оперативная группа районных властей и аварийных организаций. Как сообщили в Красном Кресте, госпитализированы четверо пострадавших.

Согласно трансляции железнодорожного оператора Steiermarkbahn, сход с рельсов произошел на 50,9 километрах маршрута из-за того, что ведущий локомотив столкнулся с деревом, упавшим на рельсы ночью из-за грозы.

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