В субботу и воскресенье, 10 и 11 июля, в Украине будет жарко и сухо. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Ослабление жары наступит не раньше следующих выходных.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, на выходных жара с температурой воздуха +29...+33 градуса будет сочетаться с сухим воздухом. Осадков в Украине благодаря антициклону не будет, только завтра на крайнем западе близость атмосферного фронта приведет к кратковременным локальным грозовым дождям. Поздно вечером 10 июля и днем ​​11 июля дожди с грозами местами пройдут также в южной части Украины.

В Киеве суббота и воскресенье, по словам Диденко, будут сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит +30...+32 градуса. Ближайший дождь в столице возможен на Петра и Павла, 12 июля.

"Однако жара в Украине все равно будет продолжаться. Ориентировочно, она еще побудет всю следующую неделю. Ослабление жары возможно с 18-19 июля, свежесть будет распространяться сначала из западных областей Украины. Однако на востоке горячая погода будет продолжаться", - написала Наталья Диденко.

Напомним, "Страна" писала о том, сколько продержится жара в Украине и как от нее уберечься.

Также мы сообщали, что в пятницу, 9 июля, по прогнозам синоптиков, в Украине будет сухо и солнечно, жара начнет усиливаться, а на выходных ожидается до +35.