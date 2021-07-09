Киевлянка Инна Звягинцева пожаловалась на "инфляционные" наценки на долг по коммуналке, из-за которых ее задолженность за отопление посреди июля выросла сразу на 11,3%

Об этом девушка написала в Facebook

"Вчера я получила электронный счет от ЦКС за коммунальные услуги за июнь и потеряла дар речи. На задолженность за отопление в сумме 5 574.60 грн насчитано:

Инфляционную составляющую долга в размере 470.33 грн.

3% годовых в размере 158.30 грн.

Всего 628.63 грн или 11.3% от общей суммы долга", - написала она.

Выяснить детали "наценки" по телефону не удалось. Оператор на горячей линии ЦКС, ссылаясь на ст.625 п.2 Гражданского кодекса Украины заявил, что может предоставить только общую информацию по принципам начисления

После этого, ей посоветовали написать с этим вопросом в мессенжер.

"В мессенджере бот оперативно ответил, что информацию можно получить на горячей линии – круг замкнулся. Другая оператор колл-центра ЦКС “порадовала”, что они собираются начислять инфляционную составляющую и 3% каждый месяц. То есть если инфляция у нас не изменится, то насчитают 136.5% в год", - объясняет ситуацию Инна.

В этой ситуации автор поста допускает, что долги по коммуналке могут превратиться нечто подобное проблемной задолженности по банковским кредитам.

"Так очень просто нагнать общую сумму задолженности, передать дело в суд и начинать принудительно блокировать счета должника. При этом "левые" допначисления продолжатся, даже если потребитель комунальных услуг уже сам подаст в суд или хотя бы решит сделать реструктуризацию (для нее необходимо только личное общение с ЦКС, и на него в ЦКС Дарницкого района отведено всего полтора рабочих дня в июле-августе). Красивый план загнать всех в заоблачные долги", - рассуждает автор.

Действия Киевтеплоэнерго Инна считет незаконными, аргументируя позицию Законом Украины "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби", ст. 3 п.4 переходных положений которого запрещает начисление пени и неустойки за задолженность по коммунальным услугам в период карантина и на протяжении 30 дней после его завершения.

"Подоплека подобных действий Киевтеплоэнерго понятна: газ подорожал, у коммунального предприятия все шансы сильно ухудшить bottom line (баланс доходов и расходов - Ред.) и изыскиваются дополнительные способы изъятия денег у населения: от предложений заплатить аванс до взятых с потолка допначислений (заметьте, что это не пеня и не штрафы, которые закон прямо запрещает начислять в карантин)", - объясняет Инна.

В этой ситуации автор обращает внимание, что в Киеве множество случаев неадекватных начислений за тепло в 20-70 тысяч гривен. (Напомним, украинцы в прошлом году даже запускали флешмоб с самыми большими платежками)

Таких людей, по мнению автора, ждет долговая яма.

"По Киеву десятки случаев неадекватных начислений за отопление по 20-70 тыс грн за месяц за квартиру. То есть эти люди получат по 2000-7000+ тыс допначислений и залезут в настоящую долговую яму похлеще кредита от Привата. Моя задолженность объясняется теми же взятыми с потолка начислениями за отопительный сезон 2019/20гг, с которыми я и мои соседи боролись весь 2020-й (счета по 3-4 тыс грн за 53 кв м в теплую бесснежную зиму) и в итоге никакого перерасчета не получили", - пишет она.

В дальнейшем Инна планирует добиваться правоты в суде и ищет адвоката, который сможет помочь с подачей иска против Киевтеплоэнерго

Напомним, в июльских платежках киевлян появится новая графа.

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