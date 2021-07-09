Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании в Украине реестра запрещенных сайтов. Туда могут занести около 400 ресурсов.

О том, что решение было принято на совещании СНБО 8 июля, в Facebook сообщил член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, который вошел в рабочую группу.

"Сегодня на СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который ещё год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, на шансов откровенно мало", – написал Тульев.

По его словам, СНБО в реестр войдут названия сайтов, которые операторы должны будут блокировать. Тульев также рассказал, что реестр создавался по инициативе крупных операторов для того, чтобы им было удобнее понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие нет. На каком основании туда будут попадать сайты, пока не обсуждалось.

По информации одного из крупных операторов, СНБО готовит список из 400 сайтов.Такой реестр избавит операторов от необходимости вручную блокировать запрещенные сайты.

Напомним, "Страна" писала о том, что реестр запрещенных сайтов есть в РФ, туда ресурсы вносит Роскомнадзор.

Также мы сообщали, что в начале января Минкульт прекратил формировать списки сайтов для блокировки в Украине.