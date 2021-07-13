В опубликованном на прошлой неделе эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что в мире продолжаются распространяться варианты мутирующего коронавируса, отличающиеся высокой заразностью. С мая в качестве названий им присваивают буквы греческого алфавита.

Штамм "альфа" в июле зафиксировали уже в 173 странах, "бета" - в 122, "гамма" - в 74, "дельта" - в 104.

Коронавирус продолжает мутировать и ВОЗ уже следит за вариантами "йота", "эта", "каппа" и "лямбда". Кроме того, в России заявили, что у них тоже ходит отдельный штамм, которому пока не присвоили названия.

Новые штаммы стали проверкой для заявленной ранее эффективности у разных вакцин, ведь не все они одинаково хорошо справляются с новыми ковид-вызовами.

В Украине с весны циркулировала "альфа". Также фиксировали и "бету". В конце июня были зафиксированы первые случаи заражения штаммом "дельта", который на сегодня считается одним из самых заразных.

Разбирались, что известно о штаммах SARS-CoV-2, эффективны ли против них существующие вакцины и какая ситуация в Украине.

От "Альфа" до "Дельта". Самые опасные штаммы

ВОЗ мониторит появление штаммов коронавируса в мире (наличие новых штаммов устанавливают в лабораториях). Для этого есть несколько списков.

Для штаммов, которые только выявили и по ним еще мало информации есть список мониторинга Alerts for Further Monitoring. Туда вносят мутации, которые потенциально могут нести угрозу.

Для штаммов, которые представляют интерес и требуют дальнейшего изучения, есть список (VOI - Variants of Interest). С этого уровня штаммам присваивают в качестве названия букву греческого алфавита.

Наиболее опасные штаммы ковида, вызывающие опасения, вносят в список VOC (Variants of Concern). Такими считаются мутации, которые увеличили способность коронавируса передаваться от человека к человеку, изменили симптоматику либо сделали его более устойчивым к вакцинам.

По состоянию на 12 июля вызывающими опасения в ВОЗ назвали четыре штамма Covid-19.

"Альфа" (B.1.1.7) ранее называли "британским штаммом", поскольку впервые зафиксировали в Великобритании. Из-за него почти всю прошедшую зиму британцы провели по домам на жестком карантине.

Среди симптомов - сильный кашель и утомляемость, потеря обоняния. Также он оказался более заразным, чем циркулирующий до этого вариант вируса SARS-CoV-2.

"Бета" (B.1.351) ранее был известен, как южноафриканский штамм. Впервые его обнаружили в декабре 2020 года. Он также оказался более заразным, чем предыдущие варианты. Кроме того, часто поражал молодых здоровых людей.

"Гамма" (P.1) до переименования называли бразильским. Впервые он был выявлен в городе Манаус в ноябре 2020 года. Штамм P.1 имеет больше 17 мутаций.

"Дельта" (B.1.429) до переименования называли индийским штаммом. "Дельту" впервые обнаружили в октябре 2020 года. Индийские ученые предупреждали правительство о заразности этой мутации и угрозе вспышки, однако соответствующие меры не были приняты. В ВОЗ заявили, что на сегодня индийский штамм коронавируса - один из самых заразных.

Среди симптомов заболевания этой разновидностью Covid-19, кроме простудных, есть и более специфические, например, боли в животе, потеря слуха, "черный грибок", поражающий слизистые и приводящий к слепоте.

Эффективность вакцины Pfizer в случае с "Дельтой" снижается до 64%, вместо заявленных 95%. При этом, ее эффективность против тяжелого течения болезни остается на уровне 93%. Такие данные приводит, например, Минздрав Израиля.

Другие штаммы. От "тэты" до "каппы"

В группе со штаммами, заражения которыми регистрируются все чаще и в новых странах, и при этом есть прогноз об их способности влиять на свойства коронавируса (список VOI), находятся четыре штамма.

"Эта" (B.1.525) впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии. "Йота" ходит в США.

"Каппа" это мутировавший штамм "Дельта", который еще называют "Дельта+". Он считается еще более опасным вариантом этого штамма.

"Лямбда" (C.37) впервые обнаружили в Перу в августе 2020 года. В Чили этот вариант встречается примерно в трети случаях. Вирус распространился в Южной Америке и Британии и показал устойчивость к вакцинам. Заражение этим штаммом в большинстве случаев связывают с поездками за границу. Официальных свидетельств того, что он более заразный, чем другие штаммы, нет. Но эксперты не исключают, что он может "проскочить" мимо антител после вакцины. Об этом говорят ученые в Чили, где в основном вакцинируются "Короноваком" и, несмотря на это, наблюдается всплеск ковида.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) включили 12 штаммов.

Среди них "Эпсилон" (B.1.429). Его обнаружили в США в марте 2020 года. Из-за мутации благодаря которой вирус обходит антитела, эффективность против него у вакцин Pfizer и Moderna может снижаться до 50-70%. Об этом сообщили ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology.

В России в январе выявили вариант коронавируса АТ.1. С июня он также включен в список мониторинга ВОЗ, но пока не признан особо опасным.

Кстати, в мире фиксируют случаи инфицирования одновременно несколькими штаммами коронавируса. Несколько случаев одновременного инфицирования "Альфой" и "Дельтой" было зафиксировано Таиланде.

В Бельгии умерла невакцинированная 90-летняя женщина, инфицированная сразу "Альфой" и "Бета".

Ученые не исключают, что это может привести к возникновению других, комбинированных варианта вируса.

Штаммы коронавируса в Украине

В Украине с весны циркулировал штамм "Альфа". Также фиксировали случаи штамма "Бета".

В конце июня в Украине подтвердили случаи заражения штаммом "Дельта". Сообщалось, что зараженные вернулись из России.

По поводу "Дельты" в Украине звучат разные прогнозы. В Национальной академии наук считают, что низкий уровень вакцинации и активная миграция из России могут стать причинами, по которым штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей.

Исследователи из НАНУ прогнозируют, что новая волна заболевания может начаться с востока Украины еще до осени.

С другой стороны руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что сам факт попадания на территорию страны "Дельты" не означает, что этот штамм вытеснит все остальные.

"В Украине был выявлен британский вариант, в начале марта, чуть позже – южноафриканский, но ничего не случилось, появление этих вариантов не имело большого влияния", – пояснил он в комментарии РБК-Украине.

Например, в Нидерландах "Дельту" обнаружили еще в апреле, но к середине лета на этот штамм приходится не более 1% всех заражений по стране.