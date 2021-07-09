В пятницу, 9 июля, в Российской Федерации продолжают бушевать лесные пожары. Огонь охватил леса в Челябинской области, пламя перекинулось и на дома одного из поселков. В Якутии тоже продолжает гореть лес, действует 299 лесных пожаров.

Об этом сообщает "Интерфакс" и "Якутия. инфо".

В Челябинской области начали эвакуировать поселок Джабык, пятнадцать домов в населенном пункте уже охвачены огнем, который перешел от лесного пожара. В этом поселке проживает около 300 человек, их вывозят на автобусах.

Ураганный ветер на юге области стремительно разносит огонь по лесной территории. Под угрозой еще три населенных пункта: Джабык, Запасной, Новокаолиновый и Париж (село в Нагайбакском районе Челябинской области, которое получило свое название в честь победы русской армии под Парижем - Ред.). Огнем пройдено уже более 1,4 тыс. гектаров леса.

Кроме Челябинской области, лесные пожары охватили и Якутию (субъект РФ). На сегодняшний день на территории региона действует 299 природных пожаров, за сутки удалось ликвидировать 16.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 69 тысяч гектар за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 11 районов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Томпонского. В готовности к применению 4 борта авиации МЧС России", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

На одном из видео и с места событий запечатлено, как пожарные вынесли из горящего леса маленького олененка, который жалобно плачет.

Напомним, в Канаде из-за масштабных лесных пожаров остановили производство на урановом руднике.

Также сообщалось, что на Кипре бушует сильнейший за 40 лет лесной пожар. Погибли четверо людей.