Сегодня ночью, около 01:00, в городе Фастов пьяный мужчина выпрыгнул на служебный патрульный автомобиль. В результате был смят капот и разбито лобовое стекло.

Об этом сообщает Киев-Оперативный в Facebook

После этого нарушитель ударил полицейского.

Сейчас мужчину задержали. Открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Теперь злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что в Деснянском районе города Киева полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании общежития на Лесном проспекте. Полицейские приехали на вызов о минировании, а спустя час обнаружили лжеминера. Выяснилось, что он в это время наблюдал за их работой, отдыхая на остановке общественного транспорта.

Также 7 июля на одном из кладбищ Киева подростки устроили громкую вечеринку. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, как несколько девушек на вид школьного возраста устроились за накрытым столом среди могил. Пользователи сети возмутились поступку попавших на видео девушек и просят их родителей отреагировать на их поведение.