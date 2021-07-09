В Подмосковье задержали 21-летнего парня, гражданина соседних государств. Его подозревают в подготовке теракта и вступлению в ИГ (экстремистская террористическая организация "Исламское государство", которая запрещена в России с 2014 года).

Об этом представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала ТАСС.

"По данным следствия, подозреваемый, находясь на территории Московского региона, по собственной инициативе вступил в террористическую организацию и возложил на себя функции рядового участника ИГ. В июне 2021 года он разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ", - сообщила Врадий.

В отношении 21-летнего гражданина из соседних государств возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Парня задержали, а террористический акт успели предотвратить.

На видео с задержания парня, правоохранители спрашивают у него, для чего предназначалась обнаруженная ими взрывчатка, на что он отвечает: "Для теракта в России".

Напомним, несколько дней назад ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве. Двоих боевиков ИГИЛ задержали, шестерых ликвидировали.

Также сообщалось, что в России террорист ИГИЛ хотел взорвать полицейский участок самодельной гранатой.