В Украине продолжается история с хищениями в армии времен Порошенко.

Резко активизировались дела по предприятию "Богдан" бизнес-партнера экс-президента Олега Гладковского (Свинарчука). Оно, по версии следствия, поставляло ВСУ некачественные грузовики и санитарные машины.

А сейчас снаряды начали ложиться уже практически рядом с Петром Алексеевичем.

В минувшую пятницу несколько подозрений вручили фигурантам, ответственным за контракт Минобороны с заводом "Кузница на Рыбальском". Он в те годы принадлежал Порошенко. Следствие считает, что государству нанесли ущерб на полмиллиарда гривен.

Подозреваемым уже избирают меры пресечения - в частности, под арест отправился директор "Кузницы" Валерий Шандра. Рассматривают и меру для замминистра обороны Игоря Павловского - фигуранта и других дел по хищениям в оборонке.

Этими делами уже серьезно обеспокоились у Порошенко - и не исключено, что именно с ними связана недавняя поездка экс-президента на Донбасс. Где он пытался сбить волну негатива в свой адрес укреплением образа "отца ВСУ".

"Страна" разбирала, как завод бывшего президента замешан в скандалах с закупками вооружений.

Как и кому вручали подозрения

2 июля стало известно, что в доме директора "Кузни", а также трех бывших чиновников Минобороны прошли обыски. Дома у них нашли крупные суммы налички и даже оружие. Включая, например, пистолет системы Маузер.

Всем четверым вручили подозрения, суть которых мы перескажем ниже.

Позже состоялись суды по избранию меры пресечения.

Два бывших руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны отправились под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 443 и 475 миллионов гривен.

Главу правления "Кузницы на Рыбальском" Валерия Шандру тоже арестовали под гигантский залог в 443 миллиона. Он возглавляет предприятие с 2002 года и до настоящего времени (руководил и при Порошенко, и после 2018 года - при новом владельце Сергее Тигипко).

Валерий Шандра. Кадр из видео

Осталось избрать меру для экс-замминистра обороны Игоря Павловского. Вопрос уже начали рассматривать судьи. Вчера к Печерскому суду приходили сторонники Порошенко, чтобы выразить поддержку. И суд перенесли.

Игорь Павловский. Кадр из видео

Хромой "Кентавр"

Фабула дела выглядит так. Завод Петра Порошенко "Кузница на Рыбальском" производил военные катера "Кентавр".

В 2016 году (когда "Кузня" еще принадлежала Порошенко) директор Валерий Шандра "подбил заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского заключить государственный контракт именно с его предприятием", говорится в сообщении ГБР.

Павловский был в курсе, что у завода Порошенко нет даже проекта этих катеров. Однако контракт в 2016 году все равно заключили. Более того, внесли 80% предоплаты. Потом продлевали договор, который должен был истечь в 2017 году. Но по факту армия получила катера только в сентябре 2018 года.

Таким образом, "Кузница на Рыбальском" изготавливала катера полностью за деньги государства в удобные для себя сроки.

Изделия поступили на баланс Миноброны в 2018 году без проверки качества. Начальник следственного отдела ГБР Олег Гриняк сообщил, что тактико-технические характеристики не соответствовали заявленным производителем по скорости, водоизмещению и осадке.

По данным СМИ, военные были недовольны тихоходностью "Кентавров" и "осанкой" - они стояли на воде не ровно, давали крен.

Детально проблемы описывал военный эксперт, руководитель "Украинского военного центра" Тарас Чмут.

"...Проект вышел "тяжелый" и несбалансированный. 32 морпехов, которых он должен доставлять, превращают в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы к ней прийти, надо пройти немало узостей, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием. Места в десантном отделении крайне мало, места под рюкзаки, боекомплект или групповое имущество нет. Где положить раненого или как загрузить какой-то габаритный груз тоже непонятно. Западные аналоги в этом вопросе значительно продуманнее.

Абсурдно выглядит применение сплошного бронирования против пуль - от малокалиберных снарядов и ракет оно не спасает, но ограничивает скорость и маневренность. От сплошного бронирования отказались после Второй Мировой, а в 80-х годах вернулись к локальному бронированию важнейших узлов и агрегатов, а также конструкционному бронированию для уменьшения последствий поражения кораблей (повышение живучести). Мы же идем "своим путем" опять.

Отдельное удивление вызвал комплекс вооружения. Два легкие боевые модуля еще можно понять, но оснащение морского катера авиационными неуправляемыми ракетами не поддается логике. Стрелять по берегу ими не эффективно, ведь дальность огня 2-3 км, точность на море оставляет желать лучшего. Стрельба во время остановки абсурдна, ведь катер становится мишенью. Стрельба по надводным целям тоже сомнительна, ведь малый катер быстро маневрирует и попасть будет сложно, а большой корабль не сильно и повредят, конечно, если еще катерам удастся подойти те 2-3 км для стрельбы.

Надеюсь, что история с "Кентавром" закончится достройкой того, что уже заложено и строится. В дальнейшем стоит ориентироваться на западные отработанные проекты и технологические решения и искать возможности к общей кооперации в Украине", - рассказывал в фейсбуке Тарас Чмут.

Тот факт, что качество катеров под большим вопросом, говорит и длительность испытаний: в 2019 году закончился их заводской этап и до сих пор продолжается военно-морской. Машины до сих пор не прошли всех испытаний.

При этом на излете правления Порошенко был заложен третий катер проекта. Кстати, недавно его начали достраивать, хотя до этого проект был заморожен.

Порошенко и "Кузница"

У экс-президента не на шутку взволновались атакой на "Кузню" и ее должностных лиц. А так же бывшего замминистра Павловского.

Бывший президент заговорил о том, что Павловского - "боевого генерала, героя обороны Мариуполя" - нужно поддержать и призвал своих сторонников ходить на суды. Координирует уличные акции экс-нардеп Татьяна Черновол, которая давно помогает "Евросолидарности".

Интересно, что вчера на суд к Павловскому явились люди, которые представились работниками "Кузницы на Рыбальском". Учитывая, что ранее ходить на такие акции призывал Порошенко, который формально заводом давно не владеет, появляются вопросы, кто сорганизовал работников на протест.

Впрочем, уже звучали предположения в том, что "Кузница", которой Порошенко владел до 2018 года, а потом продал Сергею Тигипко, все равно контролируется экс-президентом.

Первое дело "Кузницы на Рыбальском" в отношении Петра Порошенко ГБР открыло весной 2019 года - по заявлению известного юриста Андрея Портнова. По его мнению, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.

Завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко. В ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов. Долю Порошенко - за $235,8 млн и Кононенко - за $64,2 млн. Пакет экс-президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

На территории "Кузни" Тигипко планировал построить жилой массив и большой торгово-офисный центр. Для этого он привлек $600 млн инвестиций.

Однако заявитель по делу считает, что цель была иной.

"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко", - говорил Портнов в интервью "Стране".

Это дело закрывали, но Портнов добивался его возобновления через суд. Также на некоторое время Фемида накладывала арест на имущество завода.

Открывалось еще одно уголовное дело - о стомиллионном кредите, который Порошенко брал через госбанки для "Кузницы", но отдавал их потом госбюджет, а не завод. Причем отдавал уже при Зеленском: в 2020 году предприятие прекратило платежи, а вместо него их стал осуществлять Минфин.

Чем закончатся новые дела вокруг Порошенко?

С одной стороны, крайне вялые действия властей против Порошенко и его окружения с момента прихода к власти Зеленского порождают скепсис относительно и новых дел против экс-президента.

Уже были примеры, когда поднимался большой шум вокруг уголовного преследования Порошенко, но по итогу процесс сходил на нет.

Характерный пример - дело о незаконном назначении экс-разведчика Семочко, по которому Порошенко вручали подозрение.

В итоге все заглохло.

С другой стороны, сейчас действия следственных органов вызывает особо ожесточенную реакцию Порошенко и его окружения. Что может свидетельствовать о том, что на этот раз экс-президент действительно беспокоится.

Очевидно, что тема с воровством на оборонном заказе намного более опасная для экс-президента, чем мало кому понятная бюрократическая коллизия вокруг назначения Семочко. В данном случае есть тяжкое преступление и вполне понятный общественный запрос на наказание виновных.

И сейчас, когда власти разворачивают информационную кампанию против Порошенко, довести хотя бы это дело до предъявления подозрения экс-президенту, в интересах самого Зеленского.

Но как это будет на практике - пока непонятно.