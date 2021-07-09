В Китае назвали неприемлемым призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к европейским странам не признавать и отказаться от китайской и российской вакцин против коронавируса.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбина пишет ТАСС.

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать с целью политических фабрикаций", - сказал он.

Напомним, что китайская вакцина CoronaVac производства Sinovac на сегодня является самой доступной для украинцев. Страна законтрактовала 1,9 млн доз этой вакцины, из которых уже получили 1,7 млн. Ей делают прививки в центрах массовой вакцинации. По состоянию на начало июля более 746 тысяч украинцев вакцинировались именно этим препаратом.

Также мы писали о том, куда пустят украинцев, привитых вакциной CoronaVac. Например, привитые "Короноваком" и получившие соответствующий сертификат, могут не сдавать ПЦР-тесты перед поездкой в Турцию, Тунис и Египет.