Государственная миграционная служба сообщила о том, что на их каналах связи все еще наблюдаются сбои, из-за которых возникают задержки.

Об этом сообщает МВД Украины.

"К сожалению, технические неисправности на каналах связи и оборудовании Миграционной службы сохраняются до сих пор. Как следствие, имеем временные задержки оформления документов в отдельных подразделениях ГМС. Наши специалисты делают все возможное, чтобы все желающие как можно быстрее могли оформить или получить уже изготовлены документы", - говорится в сообщении.

Гражданам, которые были зарегистрированы в электронной очереди, но из-за технических неисправностей не смогли подать документы на оформление, не нужно будет записываться снова. В ближайшее время им обеспечат подачу документов без новой записи в очередь.

Напомним, вечером 6 июля перестали работать сайты нескольких государственных органов Украины. Однако довольно быстро сбой в работе завершился, специалисты установили его причину. В СБУ предположили, что сбой в работе их сайта и ресурсов других структур связан с проблемами у интернет-провайдера.

Также мы писали о том, что в июне у некоторых клиентов "Приватбанка" повторно списались средства по некоторым картам, а также некорректно отображался доступный остаток на счете.