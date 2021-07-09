Госпродпотребслужба не будет штрафовать "Новую почту" из-за поврежденной посылки в Харьковской области.

Об этом решении глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая написала на своей странице в Facebook.

Она заявила, что 8 июля инициировала внутреннее расследование ситуации, просмотрела видеозаписи, проконсультировалась со специалистами и пришла к выводу, что штраф в размере 325 миллионов гривен "неадекватный нарушению".

Сейчас юристы готовят решение, которое позволит отменить санкцию управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

9 июля Владислава Магалецкая планирует встретиться с представителями "Новой почты" и другими бизнесменами.

По ее мнению, в Украине необходимо срочно изменить законодательство, чтобы подобные инциденты не повторялись в Харькове и других регионах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет "рвать" бизнес", - подытожила Магалецкая.

Напомним, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей оштрафовала "Новую почту" на сумму 325,9 млн гривен после внеплановой проверки на отделениях №49 (Харьков) и №3 (Чугуев, Харьковской области). Причиной проверок стали жалобы от двух клиентов на то, что на почте повредили посылку стоимостью 500 гривен, а также на то, что клиента обсчитали на отделении.

Также мы писали о том, что в июне текущего года в Киеве горел прицеп грузовика "Новой почты", который перевозил посылки клиентов. В компании подтвердили инцидент, указав, что компенсируют заявленную стоимость товаров.