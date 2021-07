Тропический шторм "Эльза", вызвавший разрушения на Кубе и пронесшийся по американским штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, принес наводнения в Нью-Йорк. В результате сильных дождей там затопило метро.

Об этом сообщает New York Magazine.

Местные жители публикуют кадры затопленного метро в соцсетях.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu