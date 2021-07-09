Тропический шторм "Эльза", вызвавший разрушения на Кубе и пронесшийся по американским штатам Флорида, Джорджия, Южная Каролина, принес наводнения в Нью-Йорк. В результате сильных дождей там затопило метро.

Об этом сообщает New York Magazine.

Местные жители публикуют кадры затопленного метро в соцсетях.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu July 8, 2021

На них видно, что некоторые станции превратились в подземные озера.

Как пишет The New York Post, уровень воды местами доходил людям до пояса.

"Пожалуйста, будьте осторожны и не заходите на затопленные станции, пока наши бригады работают над решением этой проблемы", - говорится на своей официальной странице Нью-Йоркского метрополитена в соцсети Twitter.

В Центральном парке зафиксировали 4 см осадков за час. Метеорологи предупреждают - Нью-Йорк и Нью-Джерси в пятницу, 9 июля и на выходных продолжит заливать дождями. Их принесет шторм Эльза, который накануне причинил немало бед на островах Карибского бассейна.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден одобрил введение режима чрезвычайного положения в штате Флорида, на который обрушился тропический шторм "Эльза".

Также в ночь на среду, 7 июля, "Эльза" усилился до урагана первой категории и приблизился к северному побережью штата Флорида.