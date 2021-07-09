В пятницу, 9 июля, в Москве проходит пресс-конференция талибов. Мероприятие проводится в гостинице Radisson. На конференции талибы заявили о борьбе с контрабандой и соблюдении прав женщин, "которые не будут противоречить исламу"

Об этом сообщает "РИА Новости"

На пресс-конференции талибы заявили, что будут бороться с контрабандой наркотиков из Афганистана. Также, по их словам, они гарантируют безопасную транспортировку грузов на подконтрольных территориях.

Талибы также заявили агенству РИА Новости, что гарантируют соблюдение прав женщин на образование и работу, которые не будут противоречить исламу.

Талибы также заявили, что не ставят цель "господства над всей территорией" Афганистана и хотят путем диалога создать "независимую и свободную исламскую государственную систему, которая могла бы удерживать себя и защищать свою территорию".

Талибан - исламистское движение, оно правило Афганистаном с 1996 по 2001 год и регионом Вазиристан на севере Пакистана ("Исламское государство Вазиристан") с 2004 года. Исламский Эмират Афганистан дипломатически был признан тремя государствами: ОАЭ, Пакистаном и Саудовской Аравией. Советом Безопасности ООН "Талибан" признан террористической организацией в 2003 году. Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией 14 февраля 2003 года.

Движение "Талибан" запрещено в России. О том, что его делегация, которая состоит из четырех человек, прибыла в Москву, стало известно 8 июля. По данным официального представителя политофиса Мохаммада Сохаила Шахина, делегацию возглавляет шейх Шахабуддин Делавар, а главная цель ее визита в Москву - обсуждение ситуации на севере Афганистана.

Напомним, в Афганистане сейчас накаляется противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который 8 июля практически завершился.

Кроме того, мы писали, что движение "Талибан" планирует в ближайший месяц предоставить правительству Афганистана письменное предложение мира.