Сегодня на 44 км автодороги Киев - Ковель произошло ДТП Фото: Патрульная полиция Киевской области

Сегодня около 4 утра, на 44 км автодороги Киев - Ковель, в направлении города Житомир, произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека. 

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области. 

По предварительной информации водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Водитель и пассажирка этого мопеда погибли на месте. Очевидцы сообщают, что у двухколесного не работал ближний свет фар.

В результате ДТП под Киевом погибло два человека

В результате ДТП под Киевом погибло два человека

В результате ДТП под Киевом погибло два человека. Фото: Патрульная полиция Киевской области

Однако все обстоятельства происшествия установят следователи.

Мы также писали о том, что сегодня в Броварах под Киевом произошло ДТП, которое спровоцировало пробку. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем. Мотоциклист, по данным очевидцев, находится в очень тяжелом состоянии. 

Помимо этого, вчера нардеп Александр Юрченко, который ранее попался на взятке и был исключен из фракции "Слуга народа", попал в новый скандал с ДТП и дракой - якобы под наркотиками. Во Львове, на площади Мицкевича, его Ford Mustang с блатными номерами 1988 (год его рождения) наехал задним ходом на Volkswagen Polo Всеволода Боровца, которое ехало по главной дороге. После столкновения нардеп выскочил из машины, бросился с кулаками на Боровца и отобрал смартфон. 

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