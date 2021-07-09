Сегодня около 4 утра, на 44 км автодороги Киев - Ковель, в направлении города Житомир, произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По предварительной информации водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную, где попал под колеса грузовика. Водитель и пассажирка этого мопеда погибли на месте. Очевидцы сообщают, что у двухколесного не работал ближний свет фар.

В результате ДТП под Киевом погибло два человека. Фото: Патрульная полиция Киевской области

Однако все обстоятельства происшествия установят следователи.

Мы также писали о том, что сегодня в Броварах под Киевом произошло ДТП, которое спровоцировало пробку. Там мотоцикл столкнулся с автомобилем. Мотоциклист, по данным очевидцев, находится в очень тяжелом состоянии.

Помимо этого, вчера нардеп Александр Юрченко, который ранее попался на взятке и был исключен из фракции "Слуга народа", попал в новый скандал с ДТП и дракой - якобы под наркотиками. Во Львове, на площади Мицкевича, его Ford Mustang с блатными номерами 1988 (год его рождения) наехал задним ходом на Volkswagen Polo Всеволода Боровца, которое ехало по главной дороге. После столкновения нардеп выскочил из машины, бросился с кулаками на Боровца и отобрал смартфон.