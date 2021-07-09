В одном из сел Ровенской области 14-летний мальчик погиб, упав с велосипеда на аварийном мосту.

Об этом сообщает TVRivne1.

Инцидент случился в селе Чудель Сарненского района. Мальчик погиб после падения на мосту через реку Случь. Он ударился о металлическую конструкцию. На место прибыла "скорая", но подросток умер, не доехав до больницы.

На аварийный мост местные жители уже не раз жаловались местные жители. Конструкции аварийной переправы лежат не ровно, плиты под ногами то опускаются, то поднимаются, фиксируется наклон, плиты при входе на мост выпирают, создавая неудобные "пороги" для прохожих.

По факту гибели мальчика открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с отметкой "несчастный случай".

Напомним, подо Львовом в ДТП разбился насмерть 11-летний мальчик, который вез в BMW своего отца. Ребенок не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет. Мальчик получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, а сопровождавшие его в поездке нетрезвые отец и его приятель госпитализированы с травмами.

Также мы писали, что в двух разных городах под Одессой мальчик и девочка выпали из окон квартир.