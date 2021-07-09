Американская лотерея Powerball разыграет в субботу $127 миллионов, и это крупнейший лотерейный приз в мире, на сегодняшний день. Первый в мире лотерейный сервис Thelotter.net предлагает украинцам официально принять участие в тираже.

В январе этого года лотерейные фанаты со всего мира с придыханием следили за стремительным ростом джекпота американской лотереи Powerball. В итоге, джекпот выиграли на отметке $730 миллионов, единоличным победителем джекпота стал владелец билета, купленного в штате Мэриленд.

Результатом тиража лотереи Пауэрбол США в минувшую среду стал дополнительный рост призового фонда, и теперь на кону лотереи 127 миллионов долларов. К слову, если победитель захочет забрать весь выигрыш единоразовой выплатой, на руки ему/ей достанутся 80 миллионов долларов. Выигрышные номера по результатам прошлого тиража: 8, 21, 30, 49, 57, и номер Пауэрбол 8.

Следующий тираж пройдет ночью в субботу. Если вы хотите тоже попытать счастья и принять участие в предстоящем тираже легендарной американской лотереи в эту субботу, 10 июля, то сделать это вы можете онлайн, не въезжая на территорию Соединенных Штатов.

Вы можете официально принять участие в лотерее Powerball онлайн, на сайте theLotter.net.

Джекпот Powerball достиг $127 млн, это свыше 3 миллиардов гривен . Ближайший тираж пройдет вечером в субботу, 10 июля .

. Ближайший тираж пройдет . Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в € 4,15!

Находясь в Украине, вы можете официально принять участие в тираже!

Как играть в Powerball?

Для победы в лотерее Powerball необходимо угадать 5 основных номеров и дополнительный шар Powerball. Стартовый джекпот Powerball составляет около $20 млн* и может достигать невероятных размеров, увеличиваясь на десятки и даже сотни миллионов долларов с каждым тиражом без победителя!

Самый высокий из разыгранных на сегодняшний день приз составил 1,58 млрд долларов – это крупнейший джекпот в истории! Он был выигран в январе 2016 года. Купить билет можно в любое удобное для вас время и вы можете стать миллионером с джекпотом или вторым призом в $1 млн! Все, что нужно для этого сделать – это угадать всего 5 номеров! Победитель главного приза лотереи получит невероятный джекпот, который, на данный момент, составляет $127 млн.

Как участвовать в Powerball из Украины?

Как известно, билеты Powerball продаются только в США. Тем не менее, вы можете участвовать в лотерее и из Украины, купив официальные билеты онлайн. Сделать это вам поможет сайт theLotter.net. Основанный в 2002 году сервис предлагает билеты на крупнейшие тиражи мира.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Отметим, что участие в лотереях США онлайн отвечает всем требованиям национальной лотереи Америки, и онлайн-участник имеет такие же шансы и права на призы, как и местные игроки. Добавим, что сайт не берет комиссионных с выигрышей. Его услуги оплачиваются лишь единожды – в момент заказа билетов (их цена на сайте немного выше, чем в официальных точках продажи).

Чтобы купить билеты Powerball через theLotter.net (спецсайт сервиса theLotter ), вам надо:

Создать учетную запись Выбрать Powerball из списка, содержащего приблизительно 50 лотерей Заполнить номера (вы можете играть со своими номерами, или со случайными числами) Добавить к билету мультипликатор "Powerplay" (по желанию) Оплатить заказ

Находящийся в США работник сервиса купит ваш физический билет. Вам останется лишь дождаться результатов тиража. Если вам повезет выиграть, сервис пришлет вам соответствующее уведомление. Все призы выплачиваются полностью (после вычета федеральных налогов и налогов штата). Сервис не берет комиссии с выигрышей – оплата услуг осуществляется в момент покупки билета.

Крупнейший в мире джекпот ждет вас

$127 миллионов – крупнейший на данный момент лотерейный джекпот. Купите билеты на ближайший тираж Powerball сегодня, и потрясающий приз может достаться вам уже в эти выходные! Желаем удачи, и, пожалуйста, играйте ответственно.