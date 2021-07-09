Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели пресс-конференцию перед поединком, который пройдет 11 июля в Лас-Вегасе с 20 тыс зрителей.

Об этом сообщает РИА-Новости.

"Прогнозы? Его унесут на носилках. Сколько продлится бой? Вы заплатите, чтобы увидеть это", - заявил ирландец.

В завершение оба вышли перед журналистами, и Макгрегор попытался ударить Порье ногой, но не дотянулся.

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Бой Макгрегор – Порье состоится в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе на UFC 264.

Напомним, в январе текущего года Американский боец смешанного стиля Дастин Порье одолел чемпиона UFC в двух весовых дивизионах – ирландца Конора Макгрегора, отправив его в нокаут во втором раунде. 32-летний Макгрегор признал, что неудача стала платой за редкие выступления.

При этом ирландец подтвердил, что намерен активно выступать в 2021 году, несмотря на поражение.

Кроме этого, в прошлом году Макгрегор провел поединок с американцем Дональдом Серроне. И нокаутировал его за 40 секунд, чем триумфально вернулся на арену после полуторогодовой паузы.