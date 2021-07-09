В России разрабатывают космический ядерный буксир "Зевс", который может быть использован в системе ПВО. Он сможет стрелять лазером и при помощи электромагнитных импульсов выводить из строя космические аппараты потенциальных противников.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные конструкторского бюро "Арсенал", входящего в структуру "Роскосмоса"

Ядерный буксир будет способен подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам противовоздушной обороны.

Также предусматриваются и гражданские задачи: обеспечение связи, вещание и ретрансляция, межорбитальная транспортировка грузов, доставка грузов к Луне.

В 2018-2019 годах конструкторское бюро провело научно исследовательские работы, чтобы выяснить, может ли "Зевс" не только дистанционно зондировать поверхность Земли и околоземное воздушное пространство, но и "воздействовать с помощью электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства систем управления, разведки, связи и навигации; направленной передачи энергии лазерным излучением".

Разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей. В 2030 году его планируют запустить на орбиту для летных испытаний.

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