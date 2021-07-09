В ночь на 8 июля в Николаеве произошла драка с последующей перестрелкой. В результате инцидента в больницу доставили шесть человек.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта. Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

Ранее мы писали о том, что в среду, 7 июля, в Киеве, на Голосеевском проспекте, мужчина выстрелил в двух правоохранителей, после чего закрылся в квартире. В городе была введена спецоперация "Гром".

В результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, где было ранено два человека, пострадал сотрудник охранного холдинга "Шериф". По его словам, на пульт их компании поступил вызов одного из клиентов, а когда сотрудники охранного холдинга прибыли, оказалось, что у заказчика услуги есть решение суда, по которому он хочет попасть в свою квартиру.

Также адвокат "голосеевского стрелка" Антон Луковкин подробно рассказал "Стране" предысторию инцидента.