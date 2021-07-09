Министерство внутренних дел разработало законопроект об изменении правил пребывания мигрантов в России, инициировав отмену временного разрешения на проживание.

Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В законопроекте предложено ввести три миграционных режима пребывания в России для иностранцев:

режим краткосрочного пребывания — не более 90 дней в течение календарного года;

режим долгосрочного пребывания — более 90 дней в течение года, без получения разрешения на временное проживание;

режим постоянного бессрочного проживания.

Вместе с тем мигранты должны будут получать для пребывания в России единый документ с электронным носителем. Он будет оформляться сроком на десять лет с последующей заменой.

Для получения документа нужно будет пройти дактилоскопию, сделать фотографию и пройти медицинское освидетельствование, в том числе на наркозависимость, инфекционные заболевания и ВИЧ.

Согласно действующему законодательству, разрешения на временное проживание в России выдаются иностранцам по квоте правительства сроком на три года. Это первый документ, необходимый для получения российского гражданства.

Ранее МВД РФ в ультимативной форме потребовала от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России. Среди таких находятся 150 тысяч граждан Украины.

Однако 15 июня Владимир Путин вновь продлил период нахождения иностранцев. На тот раз - до 30 сентября. "Страна" подробно рассказывала, почему сроки постоянно сдвигаются и чего ждать с 1 октября.