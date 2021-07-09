Сегодня глава партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук приехал в Печерский районный суд для заслушивания решения в деле о продлении ему меры пресечения.

В итоге, Печерский районный суд под председательством судьи Сергея Вовка продлил меру пресечения Виктору Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца до 9 сентября.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний.

Позже, 11 мая Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку выписали подозрение в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. Сами они называют выдвинутые обвинения полностью сфабрикованными по заказу власти.

13 мая Печерский суд Киева назначил Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Позже и адвокаты Медведчука, и Офис генпрокурора меру пресечения решили оспорить.

Заседание суда о мере пресечения в отношении председателя политического совета "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которое должно было пройти 7 июля перенесли на четверг, 8 июля. Также Печерский райсуд Киева решил продлить до шести месяцев срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу народных депутатов Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене.

Вчера Виктор Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева где рассматривали вопрос о продлении ему меры пресечения. В ходе суда сторона защиты подала ходатайство об отводе судьи Сергей Вовка и прокурора Руслана Ижука, однако им было отказано.