Вакцины против коронавируса теряют свою эффективность в противодействии Covid-штамму Epsilon, также известному как "калифорнийская мутация", из-за его способности разрушать антитела. К таким выводам пришли ученые из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology из Сан-Франциско.

Об этом сообщает The New York Post.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science в начале июля, этот вариант вируса имеет три мутации белка с шипами. Они позволяют этому штамму ослаблять действие существующих вакцин на 70%.

По данным исследователей, мутации штамма разрушают антитела, которые вырабатываются такими вакцинами, как Pfizer и Moderna, и защищают от инфекции. Мутации в шипах белков вируса также могут отодвинуть на второй план естественные антитела, которые образуются у человека после заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения включила в список для мониторинга штамм коронавируса AT.1, впервые выявленного на территории России в январе 2021 года.

Также вчера Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые опасные штаммы коронавируса опережают вакцинацию, из-за неравного распределения препаратов в мире.