По состоянию на утро пятницы, 9 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 655 человек.

Напомним, что вчера, 8 июля в стране было выявлено 617 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 38 человек.

Умерли за отчетные сутки 12 человек (с начала эпидемии 52 572 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 885 человек (с начала эпидемии - 2 176 110 пациентов - Ред.).

Среди новых зараженных 31 ребенок и 37 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (62 человека), Донецкой области (46), Киевской области (42) и Львовской области (39).

В Киеве выявили 203 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, как украинцам получить международное свидетельство о вакцинации от коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Минздраве объяснили украинцам, что им делать, если в базе нет данных о введении первой дозы вакцины от коронавируса.