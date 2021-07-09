Вчера, 8 июля, на границе Киргизии и Таджикистана снова произошла эскалация вооруженного противостояния. На участке границы в районе перевала Наумина (Лейлекский район Баткенской области - Ред.) киргизский пограничный наряд около 14.00 по киевскому времени подвергся внезапному вооруженному нападению со стороны пограничников Таджикистана.

В ходе перестрелки был убит киргизский военнослужащий. Об этом заявила пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, как передает "Интерфакс".

"В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий Пограничной службы ГКНБ, сержант 1994 года рождения", - уточнили в пресс-службе ГКНБ.

Обстоятельства гибели пограничника выясняются, по предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые.

"На месте находятся начальник управления Пограничной службы ГКНБ по Баткенской области и руководители силовых структур. Пограничные представители Киргизии и Таджикистана продолжают проводить разбирательство по данному факту", - добавили в пресс-службе.

В администрации Баткенской области сообщили, что после вооруженного нападения таджикские пограничники захватили в заложники двух киргизских военнослужащих.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Ранее "Страна" сообщала, что Киргизия назвала свои жертвы после перестрелки с Таджикистаном.